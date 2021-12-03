МЧС Петербурга: сотрудник водоканала умер в снегодробилке из-за нарушений техники безопасности

Управление МЧС раскрыло обстоятельства гибели рабочего в сепараторе снегодробилки «Водоканала Санкт-Петербурга». По предварительной версии, мужчина погиб из-за нарушения техники безопасности.

Трагедия произошла в Петербурге в пятницу, 3 ноября. Рабочий стал жертвой несчастного случая на Краснопутиловской улице, где расположен один из пунктов сбора снега. По сообщению городского управления МЧС, в 14:22 мужчина застрял между зубцами сепаратора, принадлежащего «Водоканалу Санкт-Петербурга». От полученных травм он скончался на месте.

Источник в правоохранительных органах рассказал «Невским новостям», что наиболее вероятной причиной гибели рабочего стало банальное пренебрежение техникой безопасности ради увеличения темпов уборки снега и его дальнейшей отправки в плавильные печи.

Работать в ускоренных темпах снегоуборочной технике пришлось из-за обрушившегося на Санкт-Петербург циклона «Даниэль». Следом за ним к Северной столице прибыл «Бенедикт», который принес не меньше сугробов и наледи. Дорожные и коммунальные службы были к этому не готовы. Удивительно, что команда губернатора Александра Беглова опять не подготовилась к зиме, хотя синоптики предупреждали о возможных последствиях циклона заранее. Теперь снегоуборочные бригады вынуждены работать на износ и пренебрегая элементарной безопасностью.