Ищенко поведал, почему Украина потерпела фиаско в борьбе с РФ за рынок зерна

Украина, несмотря на хорошие урожаи последних лет не удалось обойти Россию и вернуть себе лидерство среди стран-экспортеров зерна на мировом рынке.

Об этом в эфире YouTube-канала «Украина.ру» рассказал политолог-международник, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

Как напомнил эксперт, в свое время Украина считалась житницей всей Европы, поставляя зерно в Германию, Францию, Италию, и даже в Россию. Украинское зерно экспортировалось в «половину стран мира», но все изменилось после государственного переворота 2014 года, когда Украина начала последовательно сдавать свои позиции в рейтинге крупнейших экспортеров пшеницы.

Постепенно со второго места Украина опустилась на пятые-шестые строчки, уступив рынки сбыта не только России, которая заняла первую строчку рейтинга, ни и Канаде с Казахстаном.

По словам Ростислава Ищенко, этот провал Украины в конкуренции с Россией за лидерство среди экспортеров зерна можно объяснить логистическими проблемами государства.

Дороги на Украине постепенно оказались в таком плачевном состоянии, что производители больше не могли доставлять законтрактованные объемы зерна до портов, и в результате сорвали ряд контрактов, что обернулось резким сокращением заключенных договоров на поставку пшеницы в будущем. Из-за сокращения рынков сбыта в стране закономерно сократились и объемы производства, а сельскохозяйственные земли были переданы для использования по другому назначению.

«Конечно, хорошо, что урожаи большие. Но четыре года назад, когда был рекордный урожай, Украина не смогла его продать, не смогла обслужить заключенные контракты, потому что дороги плохие. Портовые мощности не загружены – не довозят. Зерно произведено – можно грузить в порту. Но железные дороги и шоссе не позволяют привезти вовремя и отгрузить потребителю», — объяснил ситуацию Ищенко.

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В России же, по сравнению с ситуацией на Украине, не возникало проблем с логистикой, и она полностью выполняла все условия подписанных ею контрактов. В результате многие покупатели закономерно предпочли иметь дело с надежной Россией, чем с невыполняющей свои обязательства Украиной, и Киев потерпел окончательное поражение в битве за глобальный рынок зерна.

«У них посыпалось количество заказов. Кому нужен необязательный поставщик, если вокруг полно обязательных? Сейчас в России постоянно растет урожай, она не только обслуживает себя, но и давно по всему миру продает больше всех зерна. Простой вопрос: кто кого в такой ситуации вытеснит с рынка?» – подчеркнул политолог.

Напомним, власти России принимают меры для сохранения баланса между интересами внутреннего рынка зерна и интересами экспортеров. В частности, Минсельхоз заявил о сокращении в ноябре 2021года объемов вывоза зерна за рубеж и о повышении с 1 декабре экспортных пошлин до 84,9 доллара за тонну. Эти меры принимаются для того, чтобы подтолкнуть поставщиков зерна реализовывать свою продукцию внутри России по оптимальным ценам.