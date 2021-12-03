Геннадий Онищенко прокомментировал гибель сотрудника «Водоканала» от снегоуборочной машины

Политик, доктор медицинских наук, заместитель Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко высказался по поводу гибели сотрудника ГУП «Водоканал Санкт-Петербург», которого зажало зубцами спецтехники.

Сотрудник петербургской компании погиб от снегоуборочной машины во время выполнения служебных обязанностей, передает Федеральное агентство новостей. Геннадий Онищенко высказал соболезнование семье коммунальщика и призвал серьезно подойти к расследованию трагедии.

«Думаю, должен быть серьезный разбор этой ситуации. Считаю, что необходимы оргвыводы. Зима только началась, и нужно смотреть на ситуацию системно», — прокомментировал политик.

Геннадий Онищенко внимательно следит за ситуацией в Петербурге, которая сложилась из-за многочисленных осадков. Он отметил, что наслышан об экстремальной ситуации с уборкой снега и гололеда. Петербуржцы уже направили более двух тысяч жалоб в администрацию Петербурга под руководством Александра Беглова.

Ранее власти Петербурга предложили альтернативный способ борьбы со снежным коллапсом на дорогах: они призвали горожан отложить поездки на личных автомобилях. Подробнее — в нашей статье.