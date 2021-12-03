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Геннадий Онищенко прокомментировал гибель сотрудника «Водоканала» от снегоуборочной машины

Общество
Геннадий Онищенко прокомментировал гибель сотрудника «Водоканала» от снегоуборочной машины

Политик, доктор медицинских наук, заместитель Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко высказался по поводу гибели сотрудника ГУП «Водоканал Санкт-Петербург», которого зажало зубцами спецтехники.

Сотрудник петербургской компании погиб от снегоуборочной машины во время выполнения служебных обязанностей, передает Федеральное агентство новостей. Геннадий Онищенко высказал соболезнование семье коммунальщика и призвал серьезно подойти к расследованию трагедии.

«Думаю, должен быть серьезный разбор этой ситуации. Считаю, что необходимы оргвыводы. Зима только началась, и нужно смотреть на ситуацию системно», — прокомментировал политик.

Геннадий Онищенко внимательно следит за ситуацией в Петербурге, которая сложилась из-за многочисленных осадков. Он отметил, что наслышан об экстремальной ситуации с уборкой снега и гололеда. Петербуржцы уже направили более двух тысяч жалоб в администрацию Петербурга под руководством Александра Беглова.

Ранее власти Петербурга предложили альтернативный способ борьбы со снежным коллапсом на дорогах: они призвали горожан отложить поездки на личных автомобилях. Подробнее — в нашей статье.

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