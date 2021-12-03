Пекин запретил литовским производителям ввозить продукцию в Китай

Китай вычеркнул Литву из таможенной системы страны, сообщает издание Delfi. Эту информацию уже подтвердили в Вильнюсе, заявив, что с начала декабря Пекин перестал декларировать литовские товары у себя на границе. Власти Поднебесной тем временем держат интригу и пока никак не комментируют ситуацию, давая предпринимателям надежду на то, что все происходящее — нелепая случайность.

«Литва - по ошибке или нет - была исключена из системы электронного таможенного декларирования товаров, ввозимых в Китай. Такой страны нет в таможенной системе Китая, и это, конечно, создает проблемы для отправки грузовых контейнеров из страны», – рассказал президент Конфедерации промышленников Литвы Видманц Янулевич.

Он отметил, что на данный момент реализовать продукцию в Китае не могут несколько предприятий, работающих в мебельном и деревообрабатывающем секторе. Наряду с ними страдают и компании из других сфер, но каких именно Янулевич предпочел умолчать, боясь еще больше обострить ситуацию.

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В то же время гендиректор Торговой ассоциации Литвы и Китая Рокас Радвилавичюс отметил, что по официальным каналам из Поднебесной информации о блокировке литовских товаров не поступало, однако ранее Пекин предупреждал о возможном принятии мер на фоне разгорающегося межгосударственного конфликта.

Напомним, отношения между КНР и Литвой обострились весной этого года, когда парламентарии Прибалтийской республики обвинили Пекин в угнетении мусульман-уйгуров и незаконном лишении их свободы. Осенью в Вильнюсе призвали отказаться от покупки китайских смартфонов из-за того, что техника имеет функцию шпионажа. И как вишенка на торте — в ноябре в Литве открыли дипломатическое представительство Тайваня, который Китай считает своей провинцией.

В МИД Литвы уже попросили Пекин прервать молчание по таможенному вопросу. А заодно обратились в Брюссель, который, по их мнению, должен дать ответную реакцию на действия КНР.