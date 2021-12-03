Эпидемиолог Никифоров назвал появление омикрон-штамма предвестником конца пандемии COVID-19

Легкая переносимость штамма коронавируса «Омикрон» позволяет отнести новый тип вируса в область сезонных респираторных инфекций, заявил завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров.

Новый штамм COVID-19, который был обнаружен в ноябре в Южно-Африканской Республике, является более заразным, чем предыдущие известные вариации. Но «Омикрон» вызывает более легкие формы заболевания и не дает тяжелых поражений легких.

«Я думаю, что, может быть, это начало конца этого кошмара. Хотелось бы думать, что это первый звоночек того, что вирус начал отступать», — отметил Владимир Никифоров.

При таких условиях, вирус начнет охватывать все больше населения и становится менее агрессивным. В конечном итоге коронавирус скатится до уровня сезонных заболеваний.