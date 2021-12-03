Неубранный снег стал причиной роста числа ДТП в Санкт-Петербурге

Последствия снегопада продолжают причинять неудобства жителям Северной столицы. Работники коммунальных служб сбрасывают снег на обочины дорожной части, сообщает ФАН.

«Яндекс» оценил образовавшиеся утром 3 декабря пробки в шесть баллов. Водители в среднем тратят на дорогу на 15 минут больше, чем в обычных условиях. На проезжей части создается дополнительная опасность из-за сужения, поэтому количество инцидентов увеличилось.

Больше всего аварий было зарегистрировано 30 ноября, когда произошло 448 ДТП и шесть человек получили травмы. Наиболее опасная ситуация сложилась в Пушкинском районе города — на Московском шоссе в районе Шушар. Для ликвидации многокилометрового затора пришлось привлекать МЧС.

Петербуржцы выражают недовольство в социальных сетях. Они отмечают неготовность города к зиме, несмотря на обещания губернатора Александра Беглова. Администрация предпочла игнорировать ситуацию, из-за чего жителям приходится лично брать в руки лопаты.

Ранее политолог Иван Аркатов заявлял, что, несмотря на делегирование обязанностей подчиненным, градоначальник должен лично отвечать за состояние города зимой. По его мнению, власти Москвы демонстрируют совершенно другой подход к делу: на фоне столицы зимний Петербург явно проигрывает.