США и другие страны Североатлантического альянса подталкивают Украину к обострению информационной истерии по поводу «вторжения России», поэтому именно они должны представить РФ гарантии безопасности на этом направлении, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Недавно глава украинского военного ведомства Алексей Резников сообщил, что существует вероятность эскалации обстановки со стороны России. Он отметил, что этот сценарий возможен, но не обязателен, передает РИА Новости.

По словам сенатора Ольги Ковитиди, заявление Резникова указывает на то, что именно Соединенные Штаты ответственны за разжигание военного конфликта в Донбассе. На этом фоне американцы и их союзники по НАТО должны обеспечить РФ долгосрочными гарантиями безопасности.

«Очевидно, что вся ответственность за разжигание войны в Восточной Европе лежит на США и его союзниках», — подчеркнула она.

Ковитиди считает, что украинское руководство, в том числе глава минобороны, отлично знают, что Вашингтон использует Киев для реализации своих геополитических целей. Очевидно, что Соединенные Штаты попытались в очередной раз развернуть вооруженное противостояние на территории Европы. Однако попытки обвинить Россию в провокациях провалились, заявила она.