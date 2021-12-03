В Петербурге организовали комиссию по расследованию гибели сотрудника «Водоканала»

Представители МЧС Петербурга устанавливают причины гибели сотрудника «Водоканала», которого зажало в зубцах спецтехники. Межведомственная комиссия расследует смертельный инцидент.

Трагический случай произошел на Краснопутиловской улице у дома № 69. На территории снегоплавильного пункта 48-летнего работника «Водоканала» зажало зубцами снегоуборочной машины. Мужчина по неустановленным причинам попал в сепараторную дробилку. От полученных травм потерпевший скончался.

В настоящее время снегоплавильный пункт остановлен. Городские службы ГУ МЧС совместно с представителями ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» работают на месте происшествия и устанавливают причины и обстоятельства случившегося, передает ФАН.

Созвана межведомственная комиссия. Специалисты расследуют инцидент. Если будут установлены обстоятельства преступного нарушения правил техники безопасности кем-либо из работников предприятия, то материалы будут переданы в полицию.

Напомним, в Петербурге в последние несколько дней выпала месячная норма осадков, которая привела к транспортному коллапсу в городе. Коммунальные службы не справляются со своими обязанностями, несмотря на заявление губернатора Петербурга Александра Беглова, что Северная столица готова к зиме.