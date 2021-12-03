«Город кричит»: Шугалей осудил преступление коммунальщиков после смерти рабочего в Петербурге

Руководитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), ученый-социолог Максим Шугалей отреагировал на смерть сотрудника «Водоканала» в Петербурге.

Инцидент произошел 3 декабря на Краснопутиловской улице. Мужчина получил тяжелые травмы на территории снегоплавильного пункта. Рабочего зажало между зубцов снегоуборочной машины. В результате полученных травм 48-летний сотрудник «Водоканала» скончался.

«В Петербурге коммунальный коллапс, только что город убил рабочего. Это ужасное преступление Смольного должно быть расследовано в установленном законом порядке», — написал ученый в своем Telegram-канале.

В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента. На месте происшествия работают оперативные службы.

В конце ноября на Петербург обрушился мощный циклон «Бенедикт». В результате непогоды город накрыло плотным снежным одеялом. Коммунальные службы не справляются с объемом работ — не хватает спецтехники и дворников. Горожане жалуются в соцсетях на бездействие местных властей и конкретно губернатора Александра Беглова. Зима только началась, а жители Петербурга уже от нее устали. Ежедневно горожанам приходится со сложностями добираться на работу и возвращаться домой. При этом в Смольном неоднократно заявляли о «готовности» к зиме.