Клубы из России и ОАЭ заинтересованы в трансфере форварда Кокорина

Российский футболист итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин может продолжить карьеру в РПЛ или чемпионате ОАЭ.

Александр Кокорин может покинуть «Фиорентину» в зимнее трансферное окно, информирует итальянское издание Corriere Dello Sport. По данным источника, в услугах нападающего заинтересованы клубы из России и ОАЭ. В «Фиорентине» информацию о возможном уходе Кокорина пока не комментировали.

Нападающий, подписавший контракт с итальянским клубом в январе 2021 года, по-прежнему не может отметиться результативными действиями в официальных матчах «фиалок». В этом сезоне Кокорин провел всего четыре игры Серии A. Контракт форварда с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года.