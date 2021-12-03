Помощник Путина назвал стратегическую стабильность одной из тем переговоров президентов РФ и США

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден во время переговоров обсудят реализацию женевских договоренностей и вопросы международной повестки, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, во время разговора стороны также затронут стратегическую стабильность и предложение Путина провести саммит «пятерки» Совбеза ООН.

«Это будет важный контакт в продолжение женевских переговоров, будут затронуты вопросы хода реализации женевских договоренностей, — рассказал Ушаков. — Будут говорить о двусторонних делах, актуальных вопросах международной повестки, в том числе Афганистане, Иране, внутриукраинском кризисе, Ливии, может быть затронута Сирия, как пойдет разговор», — отметил политик.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что переговоры на уровне глав государств будут проходить в формате видеоконференции.