Украинские депутаты жестко высмеяли Зеленского из-за несостоявшегося госпереворота

На Украине очередное заседание Верховной рады обернулось скандалом. Виной тому стали абсурдные инициативы народных депутатов Алексея Гончаренко и Гео Лероса, вознамерившихся посоревноваться друг с другом в остроумии и поддеть президента Владимира Зеленского.

На заседании парламентарии традиционно выставили свои инициативы на голосование. Так, Гончаренко предложил подарить главе государства синтезатор «для поддержания сценических навыков и подготовки второго выпуска широко известного зрителям шоу "Братья Цыцько — игра без штанов». Речь идет об одном из самых известных (и провокационных) номеров студии «Квартал-95» с участием Зеленского, герои которого играют на рояле «без рук».

По задумке Гончаренко, такой подарок должен символизировать «падение уровня доверия» украинских граждан к президенту. Впрочем, остроумие нардепа от партии «Европейская солидарность» оценило лишь восемь человек.

В свою очередь внефракционный депутат Лерос затронул более актуальную повестку, вынеся на голосование инициативу о предоставлении Зеленскому «памперсов на случай новой акции протеста». Таким образом народный избранник высмеял несостоявшийся «госпереворот» против украинского лидера 1 декабря, о котором незадолго до этого предупредил сам Зеленский.

Кадр из сериала «Слуга народа» /

Тогда глава государства посчитал, что к заговору может быть причастен бизнесмен Ринат Ахметов. Однако в роковой день обнаружилось, что виновниками митинга стали сторонники экс-президента Петра Порошенко и члены радикального движения «Национальный корпус». Акция протеста насчитывала всего-навсего 700 человек и едва ли походила на революцию.

Так или иначе, за предложение Лероса проголосовало 10 нардепов, двое из которых входят в правящую партию «Слуга народа». Также инициативу поддержали четыре представителя «Европейской солидарности», трое из группы «За будущее» и еще один депутат от «Батькивщины».

А вот вторую идею Лероса в Верховной раде встретили куда более прохладно. Парламентарий представил на обсуждение вопрос о «заслуженном переселении» Зеленского в экс-резиденцию 4-го президента страны Виктора Януковича «Межигорье». Если конкретнее — то прямиком «к золотому унитазу».

wikipedia.org / CC BY-SA 3.0

И неспроста, ведь именно этот атрибут в 2014 году стал символом коррупции на Украине. Тогда местные СМИ обнародовали кадры, сделанные, как утверждалось, в загородном жилище Януковича. На них виднелась комната с унитазом, нижняя часть которого была покрыта позолотой.

Лерос уверен, что такой «могущественный лидер», как Зеленский, должен жить в «более достойных условиях». Впрочем, его точку зрения разделили лишь двое парламентариев.

Это не первый раз, когда Лерос открыто выступает против действующей власти. 1 сентября 2020 года депутат с трибуны Верховной рады обвинил Зеленского в нарушении предвыборных обещаний. В тот же день он был исключен из фракции «Слуга народа». В начале ноября этого года Лерос предложил Зеленскому вести курс в президентском университете «Как пользоваться офшорами и не платить налоги в Украине».