Руководители Азовской судоверфи нашли общий язык с бродячими собаками

Руководство предприятия «Азовская судоверфь» (Ростовская область) со всей ответственностью подошло к решению проблемы нападения бездомных собак на людей. Если верить официальному ответу на запрос местных чиновников, с хвостатыми нарушителями спокойствия провели «воспитательные беседы».

«Каждой особи выданы соответствующие документы (паспорт собаки). С собаками проведена разъяснительная беседа о недопустимости нападения на людей, проходящих по границам территории предприятия», — цитируют документ журналисты URA.RU.

Особое внимание уделили «руководителям стаи». До вожаков довели, что впредь их «подчиненных» ждет «усиление ответственности за нарушение общественного порядка».