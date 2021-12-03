Путин поручил правительству создать план борьбы с омикрон-штаммом COVID-19 до 7 декабря

Правительству необходимо представить план борьбы с омикрон-штаммом коронавируса до 7 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

Губернаторам российских регионов поручено до 15 декабря утвердить региональные планы действий по борьбе с новым вариантов коронавируса. Финансирование на борьбу с омикрон-штаммом правительство, как поручил Путин, должно представить до 10 декабря.

Штамм «Омикрон» коронавируса впервые выявлен в США и Ботсване. Как считают ученые, вероятнее всего, что он сформировался в организме человека с подавленной иммунной системой. Вирус имеет 32 мутации, большинство из которых, как предполагается, облегчают его заражение людей и ускоряют размножение внутри человеческих клеток.