Глава ЦИК России Памфилова исключила замещение традиционного голосования электронным

Электронное голосование является перспективным направлением. Об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Председатель избирательной комиссии рассказала, что трехдневное голосование оказалось удобным для избирателей. Также она особо отметила дистанционное электронное голосование. По ее словам, в ЦИК проанализировали все плюсы и минусы ДЭГ.

«Конечно, Владимир Владимирович, форма очень перспективная. Она не замещает и не подменяет, она наряду с традиционным голосованием», — отметила Памфилова.

Глава ЦИК добавила, что в планах увеличить количество электронных урн.

Ранее Элла Памфилова высказывалась об иноагентах на выборах в России. По ее словам, никто из них не был ущемлен в правах.