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Глава ЦИК России Памфилова исключила замещение традиционного голосования электронным

Политика
Глава ЦИК России Памфилова исключила замещение традиционного голосования электронным

Электронное голосование является перспективным направлением. Об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Председатель избирательной комиссии рассказала, что трехдневное голосование оказалось удобным для избирателей. Также она особо отметила дистанционное электронное голосование. По ее словам, в ЦИК проанализировали все плюсы и минусы ДЭГ.

«Конечно, Владимир Владимирович, форма очень перспективная. Она не замещает и не подменяет, она наряду с традиционным голосованием», — отметила Памфилова.

Глава ЦИК добавила, что в планах увеличить количество электронных урн.

Ранее Элла Памфилова высказывалась об иноагентах на выборах в России. По ее словам, никто из них не был ущемлен в правах.

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