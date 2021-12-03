Памфилова на встрече с Путиным обсудила работу иноагентов на выборах

Президент России Владимир Путин и председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова обсудили тему иноагентов в рамках рабочей встречи.

Памфилова рассказала главе государства, что никто из иностранных агентов, которые участвовали в выборах, не был ущемлен в правах.

«В том числе у нас был кандидат один на федеральном уровне, который выполняет функции иностранного агента или аффилирован с организацией. В регионах шесть человек участвовали наряду со всеми остальными», — рассказала глава ЦИК РФ.

Аналогичная ситуация сложилась и со СМИ-иноагентами, которые освещали избирательный процесс наравне с остальными наблюдателями и журналистами. Путин в ответ заметил, что закон об иноагентах не должен нарушать права граждан.