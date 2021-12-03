Обязательная вакцинация от COVID-19 для пожилых людей введена в Республике Коми

Жители Республики Коми в возрасте от 60 лет должны в обязательном порядке пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции.

По данным Росстата большинство смертей от COVID-19 приходится на пожилых людей. Они относятся к зоне риска при заболевании коронавирусом. Проблемы возникают из-за высокой нагрузки на иммунную систему. Врачи рекомендуют пациентам с хроническими заболеваниями обратиться перед вакцинацией к врачу.

В Республике Коми продлили требование о прохождении обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции лиц старше 60 лет до начала февраля следующего года. Решение было принято большинством членов республиканского межведомственного оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.