Ушла из жизни актриса театра и кино Нина Ургант

Советская и российская актриса театра и кино, а также бабушка известного телеведущего Ивана Урганта Нина Ургант ушла из жизни 3 декабря. Артистке было 92 года.

О смерти звезды советского кинематографа сообщает «МК в Питере» со ссылкой на Александринский театр. Там артистка прослужила более 30 лет.

Причина смерти Нины Ургант пока не оглашается. Позднее появится информация о месте, а также времени проведения траурной церемонии.

Одна из наиболее ярких ролей в фильмографии Ургант — образ медсестры Раи в картине Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». Также актриса сыграла в кинолентах «Волшебная сила», «Я родом из детства», «Красавец-мужчина» и многих других.