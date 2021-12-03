Аналитик Разуваев предсказал переход пользователей Facebook в VK

Многие пользователи Facebook в скором времени перейдут в VK, предсказал финансовый аналитик Александр Разуваев.

По мнению Разуваева, покупка компанией «Газпром-Медиа» 45% акций АО «МФ Технологии», которое контролирует VK, положительно скажется на социальной сети. Данное решение улучшит положение VK, хотя эта платформа и без того имеет немало конкурентных преимуществ перед западным аналогом, сообщает Разуваев в интервью Федеральному агентству новостей.

«А Facebook своей цензурой россиян и [жителей] других русскоязычных стран настолько достанет, что все уйдут в VK. Если изначально в VK была молодежная аудитория, а в Facebook — политика и бизнес, то в итоге, я считаю, будет массовая миграция пользователей в VK», — прогнозирует аналитик Александр Разуваев.

Facebook, по мнению эксперта, совершает серьезную ошибку, блокируя своих пользователей за несерьезные нарушения. Ведь такими действиями сервис отталкивает их от себя навсегда, резонно замечает аналитик.