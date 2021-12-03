Вице-спикер Совфеда Косачев заявил о готовности Москвы к возможным военным провокациям Киева

Власти Украины под прикрытием НАТО могут попытаться устроить военную провокацию в адрес России и Москва готова к этому, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

По словам члена верхней палаты парламента, российская сторона имеет полное право предпринимать меры по обеспечению безопасности государства.

«У нас есть информация, что провокации могут быть инициированы, военное обострение может быть инициировано Киевом под прикрытием западной стороны, эта ситуация вполне прогнозируема, мы к ней готовы», — подчеркнул парламентарий.

Косачев добавил, что Россия не вынашивает никаких планов по «нападению» на украинскую территорию, не концентрирует свои войска у границы страны и не готовит никаких операций. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается ни на кого «нападать» и совершенно неправильно заявлять об обратном.