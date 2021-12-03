Байдену посоветовали запастись «политической волей» перед встречей с Путиным

Новая встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Джозефом Байденом может состояться уже в начале следующей недели — 7 декабря. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

В Кремле эту информацию не подтверждают и не опровергают. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дата переговоров согласовывается, так что встреча может пройти как на следующей неделе, так и во второй половине декабря. Тем временем в США вовсе отказываются ее анонсировать.

При этом уже точно известно, что очной беседы двух президентов, подобной той, что состоялась в Женеве 16 июня 2021 года, организовывать не будут. Спустя полгода президенты вновь увидятся, но уже в формате видеоконференции. Так проще и дешевле, объяснил «Политике Сегодня» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

«Такой [очный] саммит сложно организовать: страну найти, какие средства надо затратить, сама поездка — с каждым президентом больше сотни человек выезжает. Это целое событие, его надо готовить. И, конечно, путешествия затруднены из-за ковида, непризнания прививок. А видеоконференция — самый простой путь, легко встроиться в график», – рассказал собеседник «ПС».

kremlin.ru / Администрация президента России

С того момента, как Байден стал американским президентом в январе этого года, он общался с Путиным четыре раза. Один раз на саммите в Швейцарии и еще трижды по телефону. Последний раз главы государств созванивались 9 июля — обсуждали атаки якобы «российских хакеров» на США.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Байден «продолжает верить» в эффективность личных переговоров с Путиным. А вот у российского политолога на этот счет мнение пока неоднозначное. По словам Рогулева, июньский саммит не смог растопить лед между Россией и США.

«В каких-то сферах мы видим активизацию. Участились встречи представителей двух стран, контакты между дипломатами. Ну и самое главное достижение, если это можно так назвать, это начало переговоров по новому договору об ограничении стратегических вооружений. Вот, собственно говоря, и все. В остальных вопросах российско-американские отношения с мертвой точки не сдвинулись», – подчеркнул американист.

Prt Scr youtube.com / ПостНаука

По мнению Рогулева, в центре внимания Путина и Байдена на предстоящей встрече вновь окажется визовая война между их странами, которая на данный момент фактически заблокировала деятельность посольств в Москве и Вашингтоне.

Но едва ли обсуждение поможет двум крупнейшим державам преодолеть разногласия. Для этого требуется «политическая воля» Джо Байдена, который в данный момент продолжает политику своего предшественника, 44-го президента США Барака Обамы. Напомним, дипломатическое противостояние между США и Россией началось в период именно его правления. За последнее десятилетие число работников американских и российских посольств сократились в несколько раз, а некоторые консульства и вовсе закрылись.

«К чему это может привести? Останется по одному послу с секретариатом? Это равноценно прекращению дипломатических отношений. Вопрос может быть быстро решен, но захочет ли Байден, и позволит ли ему обстановка такое решение принять? Захочет ли он быть таким миротворцем и наладить отношения с Россией — это большой вопрос. Байден никогда не был сторонником таких решительных мер и инициатив, он политик уверенный, лавирующий. Поэтому надежды на это не очень много, хотя она имеется. Россия-то готова», – сказал собеседник «ПС».

Еще одна тема, которую Владимир Путин и Джо Байден вряд ли обойдут стороной — это обострение конфликта на востоке Украины. На этом фоне президент России наверняка обсудит с коллегой и растущую военную активность НАТО у российских границ, резюмировал Рогулев.