Голкипер «Локомотива» Гильерме успешно перенес операцию

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме, получивший травму в матче РПЛ с «Ахматом», перенес операцию.

Маринато Гильерме, который был прооперирован в одной из финских клиник, выбыл из строя на срок до четырех месяцев. Об этом на официальном сайте проинформировала пресс-служба «Локомотива». Гильерме перенес операцию на голеностопном суставе. Голкипер получил травму в матче 15-го тура РПЛ с «Ахматом». Игра завершилась победой грозненского клуба со счетом 2:1.

На данный момент «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, которую возглавляет петербургский «Зенит». В 16 матчах столичный клуб набрал 25 очков. В следующей встрече «Локомотив» на своем стадионе сыграет с екатеринбургским «Уралом». Матч пройдет в Москве 4 декабря.