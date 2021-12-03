Телеведущий Норкин повеселил гостей остроумным анекдотом про Станиславского и Качалова

Российский телеведущий Анрей Норкин порадовал гостей программы «Место встречи» очередным остроумным анекдотом. Героями шутки стали легендарные актеры Константин Станиславский и Василий Качалов.

Журналист регулярно радует публику разнообразными анекдотами. Нередко в них фигурируют знаменитости и публичные личности. На этот раз юмористическая история была про случай в художественном театре.

По сюжету Станиславский проводил репетицию и был чем-то не доволен. Он дал актерам пятиминутное задание, которое не связано со спектаклем.

«Горит банк. Ваши действия?» — задал ситуацию режиссер.

Один из актеров решил сыграть панику. Другой притащил воображаемую лестницу, ведро и принялся тушить пожар. Третий участник изобразил человека, который надышался дымом. В это время Качалов взял стул, сел на него и с интересом стал наблюдать за происходящим.

«Стоп! А вы, Василий Иванович, почему не участвуете?» — процитировал Станиславского Норкин.

«Я не участвую? Я очень даже участвую. Просто у меня деньги в другом банке», — сказал ведущий от имени Качалова.

Неожиданная развязка анекдота заставила гостей программы хохотать. После участники шоу «Место встречи» наградили Норкина громкими аплодисментами.

Ранее телеведущий рассказал анекдот, которым вогнал в краску всех присутствующих в студии. Шутка была про эрекцию у еврея.