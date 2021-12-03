Голикова перечислила регионы России с высоким коллективным иммунитетом к COVID-19

Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова назвала регионы, в которых доля людей с антителами от коронавируса самая высокая.

Коллективный иммунитет в среднем по России составляет 53,7%. Вместе с тем в некоторых регионах количество людей с антителами больше. В частности, выше 72% он на Чукотке, в Туве, Подмосковье, Москве и Петербурге. А вот хуже всего с точки зрения коллективного иммунитета себя чувствуют Калужская, Ростовская и Челябинская области, а также Калмыкия.

Всего в России к настоящему моменту зафиксировано более девяти миллионов случаев заболевания COVID-19. В большинстве случаев болезнь проходит без серьезных осложнений и не требует госпитализации. Для профилактики тяжелого течения заболевания врачи рекомендуют проходить вакцинацию.