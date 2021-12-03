Петербуржцы попытались привлечь внимание Смольного к кучам снега на Дворцовой площади

Жители Петербурга устали от огромных куч снега на Дворцовой площади. Для того чтобы Смольный заметил проблему, горожане оставляют властям Северной столицы послания на снегу.

В частности, Петербуржцы пытаются привлечь внимание к нерасчищенным сугробом с помощью надписей «Куча Беглова».Они надеются, что градоначальник обратит взор хотя бы на упоминание своей фамилии.

В Петербурге на этой неделе прошел сильный снегопад. За утро и ночь 30 ноября в Северной столице выпала практически треть от месячной нормы осадков. В связи с этим в среду движение транспорта в городе было парализовано. Троллейбусы и автобусы часто застревали, и пассажирам приходилось выходить из транспорта, чтобы вытолкнуть его из снежных завалов. Передвижение по тротуарам стало для пешеходов настоящим испытанием.

Ранее власти Петербурга предложили альтернативный способ борьбы со снежным коллапсом на дорогах: они призвали горожан отложить поездки на личных автомобилях.