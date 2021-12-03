Центризбирком России рекомендовал избрать Кириллову на пост главы Мосгоризбиркома

Ольга Кириллова может стать новым председателем Мосгоризбиркома. Соответствующую рекомендацию дал Центризбирком России.

Сейчас Кириллова работает в столичной комиссии.

«Предложить Московской городской избирательной комиссии кандидатуру Кирилловой Ольги Евгеньевны для избрания ее на должность председателя избирательной комиссии», — говорится в сообщении ЦИК РФ.

Прежний глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, который являлся председателем с 2020 года, покинул эту должность по собственному желанию, но остался членом комиссии.