Центризбирком России рекомендовал избрать Кириллову на пост главы Мосгоризбиркома

Ольга Кириллова может стать новым председателем Мосгоризбиркома. Соответствующую рекомендацию дал Центризбирком России.
Сейчас Кириллова работает в столичной комиссии.
«Предложить Московской городской избирательной комиссии кандидатуру Кирилловой Ольги Евгеньевны для избрания ее на должность председателя избирательной комиссии», — говорится в сообщении ЦИК РФ.
Прежний глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, который являлся председателем с 2020 года, покинул эту должность по собственному желанию, но остался членом комиссии.