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Центризбирком России рекомендовал избрать Кириллову на пост главы Мосгоризбиркома

Политика
Центризбирком России рекомендовал избрать Кириллову на пост главы Мосгоризбиркома

Ольга Кириллова может стать новым председателем Мосгоризбиркома. Соответствующую рекомендацию дал Центризбирком России.

Сейчас Кириллова работает в столичной комиссии.

«Предложить Московской городской избирательной комиссии кандидатуру Кирилловой Ольги Евгеньевны для избрания ее на должность председателя избирательной комиссии», — говорится в сообщении ЦИК РФ.

Прежний глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, который являлся председателем с 2020 года, покинул эту должность по собственному желанию, но остался членом комиссии.

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