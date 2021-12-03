Сенатор Цеков: реакция украинских военных в 2014 году доказывает добровольную передачу Крыма

Украинские власти не препятствовали возвращению Крыма в состав России, что наглядно демонстрирует поведение подконтрольных Киеву военных в 2014 году. Об этом заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

По его словам, лишь единицы были готовы сопротивляться возвращению полуострова на историческую родину. Более того, многие из членов ВСУ, оказавшихся в Крыму на момент референдума, добровольно перешли на сторону Российской Федерации и сейчас несут службу в рядах отечественных войск.

«Никакого военного, вооруженного сопротивления не было. Более того, практически вся украинская армия (на полуострове. — Прим. ред.) была согласна с тем, что Крым должен вернуться в Россию, только единицы готовы были сопротивляться. Процентов 20 просто хотели покинуть Крым и уехать на Украину, 80 процентов были согласны, многие стали служить уже в российской армии. Это объективно указывает на тот факт, что никакого захвата, никакой аннексии не было», — объяснил законодатель в комментарии изданию «Лента.ру».

Заявление Цекова стало ответом бывшему советнику Конгресса США Ариэль Коэну. Коэн указал на добровольный переход Крыма в состав России в результате легитимного референдума, которому Киев никак не препятствовал. Вместе с полуостровом, добавил американский политик, Киев так же добровольно отдал под контроль Москвы Черноморский флот.