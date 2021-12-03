«Это не понравится Украине». В Киеве напуганы совместными учениями России и Белоруссии

Планы России и Белоруссии провести в ближайшие месяцы совместные учения на границе с Украиной порядком напугали Киев. К такому выводу пришли эксперты аналитического портала Baltnews.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью РИА Новости объявил, что военные маневры с РФ будут проходить в два этапа, один из которых состоится уже этой зимой. При этом Лукашенко уточнил, что силовики пока еще разрабатывают план мероприятий.

«Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе», — указал Лукашенко.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

В том же интервью Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Это вызвало «бешеную» реакцию у руководства Украины, напомнили обозреватели. В частности, глава МИД Дмитрий Кулеба пригрозил, что Киев «будет действовать по полной программе» в случае признания Минском полуострова на практике.

Также Кулеба не исключил возможности вторжения на Украину с территории Белоруссии. По его словам, любая потенциальная угроза требует «внимания и концентрации ресурсов вооруженных сил для ее смягчения», однако напомнил, что возможности украинской армии небезграничны.

«Мы рассматриваем этот сценарий на очень серьезном уровне. <…> Но для недопущения такого развития событий необходимо направить на белорусскую границу соответствующее количество военнослужащих. В настоящее время мы решаем, где взять эти ресурсы», — сообщил Кулеба.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Аналитики Baltnews убеждены, что анонсированные Лукашенко совместные учения Москвы и Минска «точно не понравятся Украине». Они напомнили, что незадолго до интервью президента республики в Минобороны Белоруссии сообщили о военной активности со стороны Киева и близлежащих стран Евросоюза. Представители ведомства отметили, что в последнее время их «нападки» на республику особенно видны, что «очень тревожит и огорчает».

«На южном направлении силовыми ведомствами Украины проводится специальная операция под кодовым названием “Полесье”. Спланированы мероприятия по внеплановым сборам с военнослужащими запаса», — рассказал начальник главного управления идеологической работы ведомства генерал-майор Леонид Касинский.

24 ноября Украина начала спецоперацию «Полесье» на границе с Белоруссией, чтобы не допустить повторения миграционного кризиса. С этой целью Киев нарастил силы и средства по возможным направлениям прорыва нелегалов. Меры по защите границы проводятся совместно силами Национальной гвардии, полицией, ВСУ и другими привлеченными резервами.