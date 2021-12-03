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Глава МВД Австрии Нехаммер официально стал кандидатом от правящей партии на пост канцлера

Политика
Глава МВД Австрии Нехаммер официально стал кандидатом от правящей партии на пост канцлера

Действующий глава МВД Австрии Карл Нехаммер возглавит Австрийскую народную партию (АНП) и станет канцлером республики.

Себастьян Курц покинул пост канцлера Австрии. Эту должность занял Александер Шалленбер, который уже заявил о готовности сложить полномочия. По словам Шалленбера, функции председателя партии и главы кабмина должны быть сосредоточены в одних руках.

Таким образом, глава МВД Австрии Нехаммер официально стал кандидатом от правящей партии на пост канцлера. По информации СМИ, вакантными также станут посты министра финансов и министра образования.

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