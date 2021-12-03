Действующий глава МВД Австрии Карл Нехаммер возглавит Австрийскую народную партию (АНП) и станет канцлером республики.

Себастьян Курц покинул пост канцлера Австрии. Эту должность занял Александер Шалленбер, который уже заявил о готовности сложить полномочия. По словам Шалленбера, функции председателя партии и главы кабмина должны быть сосредоточены в одних руках.

Таким образом, глава МВД Австрии Нехаммер официально стал кандидатом от правящей партии на пост канцлера. По информации СМИ, вакантными также станут посты министра финансов и министра образования.