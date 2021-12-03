Лукашенко не собирается «вышвыривать» западных дипломатов из-за санкций против Минска

Минск не собирается «вышвыривать» иностранных дипломатов из страны в ответ на санкции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам главы государства, многие дипломатические представительства уже подняли панику по поводу того, что власти Белоруссии «вышвырнут» их из-за западных ограничений.

«Мы уже заметили, вот сутки прошли (эти вот санкции вводить собирались), уже некоторые посольства пакуют чемоданы, заявляя о том, что президент примет решение, их завтра вышвырнут», — передает слова лидера Sputnik Беларусь.

Александр Лукашенко добавил, что Минск «вышвыривать» никого не собирается, поскольку Белоруссия будет поступать в соответствии с международным законодательством.

Как стало известно ранее, президент призвал белорусское правительство сформировать четкий ответ на санкции Запада.