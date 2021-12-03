Заявить проект на участие в конкурсе «Мегалайна» архитекторы со всего мира могут с 8 декабря

Строительная компания «Мегалайн» проводит открытый международный конкурс на разработку архитектурно-градостроительных решений проекта «Горская». Прием заявок начнется с 8 декабря.

Заказчиком конкурса, главной целью которого является выбор наиболее оптимальных решений проекта «Горская», выступает ООО «Мегалайн». В состав жюри, которое возглавит губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, войдут эксперты в области архитектуры, экономики, маркетинга, инноваций, а также представители государственной власти Петербурга и «Мегалайна», говорится в пресс-релизе организации.

«Горская» станет крупнейшим проектом Северной столицы за минувшее десятилетие. На территории площадью в 130 Га планируется создать высокотехнологичное, деловое и общественное пространство. Инвестор создал несколько вариантов развития территории «Горская».

«За образец мы взяли лондонский парк WWT London Centre. На его территории, кроме эко-троп и павильонов наблюдения за птицами, есть театр, обсерватория, сувенирный магазин, водное кафе, зона гостиницы на воде, детский парк», — сказал генеральный директор «Мегалайна» Геннадий Корупятник.

Другим ориентиром стала штаб-квартира компании Google Inc., на территории Кремниевой долины — Googleplex. Взяв за основу наиболее успешные проекты, «Мегалайн» и архитектурное бюро MLA+ доработали проект «Горской». После реализации данной концепции территория войдет в число самых привлекательных и современных центров.