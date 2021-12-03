Песков отказался анонсировать кадровые перестановки в ЕР в преддверии съезда партии

Анонсировать кадровые перестановки и реформы в преддверии съезда партии «Единая Россия» или оценивать работу ее председателя Дмитрия Медведева было бы некорректно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В ходе встречи с представителями прессы Песков отметил, что в Кремле знают о происходящем внутри партии, а президент России Владимир Путин остается ее неформальным лидером. Однако давать какие-либо комментарии по ней в преддверии съезда, назначенного на 4 декабря, было бы неправильно, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

«Я бы не анонсировал (реформы "Единой России". — Прим. ред.). Как мы уже говорили, президент дистанционно обратится к участникам съезда. У него будет возможность обратиться к участникам съезда, а дальше уже все-таки будет зависеть от работы этого съезда, будем с вами смотреть», — заявил Дмитрий Песков.

Третий этап съезда ЕР состоится 4 декабря. Как отметил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов, мероприятие будет приурочено к 20-летней годовщине основания политической организации.