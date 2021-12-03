Жители Петербурга не верят словам чиновников об увеличении темпов вывоза снега с дорог

Циклон «Даниэль» принесет в Санкт-Петербург еще немного снега. Горожане недоумевают, почему коммунальщики бездействуют, несмотря на заявления властей о готовности к зиме.

Снегопад ожидается в Северной столице во второй половине дня 3 декабря. В субботу температура воздуха опустится до −8 градусов днем и до −16 — в ночь на воскресенье. На востоке Ленинградской области столбики термометров покажут до −20 градусов, предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Здесь главный упор не на циклон «Даниэль», а на холод, который нависает с севера. В городе этот циклон не задержится, он хорошо скачет и завтра уже последует на восток», — сказал эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей.

Когда циклон «Даниэль» уйдет в другие регионы, появится возможность вывезти огромное количество снега с улиц. В официальной группе Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга опубликовано сообщение, в котором говорится, что дорожные организации увеличили темпы вывоза снега. Жители Северной столицы не верят словам чиновников.

«Получается, что у вас дворников примерно столько же, сколько и спецтехники? Это же смешно. Их должно быть намного больше. Какая штатная численность дворников у подведомственных комитетских контор в городе? Какой недобор на сегодня?» — пишут горожане.

Ранее власти Петербурга предложили альтернативный способ борьбы со снежным коллапсом на дорогах: они призвали горожан отложить поездки на личных автомобилях.