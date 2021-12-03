В Москве арестовали гражданина РФ Суслова по делу о госизмене

Россиянина Кирилла Суслова, задержанного по делу о госизмене, взяли под стражу в Лефортовском суде. Ближайшие два месяца он проведет за решеткой.

По данным Telegram-канала «Московские суды общей юрисдикции», следователи предъявили Кириллу Суслову обвинение в государственной измене

Подозреваемый будет находиться под стражей до 29 января 2022 года. Также Суслову грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Отмечается, что дело засекречено.

Ранее в Курске задержали 40-летнего сотрудника полиции, обвиняемого в государственной измене. Россиянина подозревают в шпионаже в пользу Украины.