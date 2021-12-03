В Кремле ответили на вопрос о переговорах Путина и Байдена

Кремль и Белый дом заняты согласованием даты переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. 7 декабря входит в список возможных вариантов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Встреча национальных лидеров пройдет в формате видеоконференции. На данный момент стороны заняты согласованием деталей и окончательной даты. Как выразился официальный представитель Кремля, предложения пока не синхронизированы.

«Точная дата по-прежнему не согласована, ведется работа. Это может быть и ближайшая неделя, и следующая. Нет согласованной даты. Есть разные предложения сторон по датам, но они пока не синхронизированы», — отметил Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ попадала информация о возможной дате переговоров президентов. Как сообщило издание «Коммерсантъ», Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться уже 7 декабря.