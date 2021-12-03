Депутат Бессараб раскритиковала идею привлечения должников ЖКХ к уборке снега

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева предложила привлекать россиян, имеющих неоплаченные счета за коммуналку, к снегоуборочным работам. Именно так, по мнению представительницы «Единой России», можно убить сразу двух зайцев: повысить качество очистки дорог от сугробов и наледи, а также снизить долговую нагрузку граждан.

Народная избранница отметила, что подобная практика уже была успешно реализована в Москве, но пока лишь в частном порядке.

«Мне кажется, если поставить идею на массовую основу, она вполне могла бы сработать», – заявила Разворотнева.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Политикой Сегодня» положительно оценила идею коллеги, но уточнила, что привлечение жителей к снегоуборочным работам должно происходить исключительно на добровольной основе.

Невские Новости / Тильда Котлинская

Бессараб напомнила, что далеко не все граждане имеют задолженность из-за низких доходов. Некоторые, к примеру, оказываются в трудном финансовом положении из-за проблем со здоровьем, а значит выйти на уборку территории с лопатами попросту не могут. Для того чтобы решить вопрос погашения долгов через физический труд, строгие законы не нужны, добавила депутат Госдумы. Достаточно эффективно использовать уже существующие нормы Трудового кодекса РФ.

«Если гражданин самостоятельно предложит свои услуги по уборке территории, а также если ему будут предлагать ТСЖ или управляющая компания, то, конечно, это вполне возможно. В этом случае обязательно должен быть оформлен трудовой договор, поскольку даже уборка территории — это работа, сопряженная с определенным риском. Если, допустим, человек поскользнулся с лопатой в руках и получил травму, то это должно считаться несчастным случаем на производстве с соответствующими выплатами», – пояснила Бессараб.

Собеседница «ПС» напомнила, что россиян уже могут привлекать к административной ответственности через физический труд — соответствующая статья существует в административном кодексе. По ее словам, создавать для этой же цели новый законопроект — мера «избыточная».