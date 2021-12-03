«Настали тяжелые времена». Качиньский предрек создание Четвертого рейха в ЕС

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский предупредил сторонников о формировании «Четвертого рейха» в Европейском союзе (ЕС). Об этом он заявил на внеочередном заседании парламентского клуба фракции, передает издание Wirtualna Polska.

«Для европейцев настали тяжелые времена. Немцы выложили карты на стол, они хотят построить Четвертый рейх. Мы этого не позволим», — цитируют его депутаты, присутствовавшие на мероприятии.

По словам народных избранников, таким образом Качиньский прокомментировал напряженные отношения между Польшей и другими европейскими государствами. Он также призвал парламентариев к «повышенной мобилизации», указав на осложнившуюся политическую ситуацию.

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По сведениям издания, члены фракции не ожидали столь неоднозначного заявления по поводу Германии, однако они убеждены, что слова Качиньского едва ли можно трактовать как шутку. Впрочем, официальных комментариев от самого главы «Права и справедливости» на эту тему пока не поступило.

Ранее Качиньский представил новый закон «Об обороне отечества», в котором потенциальным противником была названа Россия. Как пояснил политик, Польша находится на границе НАТО и ЕС, а значит, должна иметь «серьезную силу сдерживания» в противовес «мощной армии» РФ.