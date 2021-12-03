Окутанный паром Горсткин мост в центре Петербурга создал проблемы горожанам

Авария произошла в самом сердце Санкт-Петербурга: жители Северной столицы наблюдали, как Горсткин мост был окутан паром. Горожан призвали не рисковать и искать иные варианты перехода на другую сторону Фонтанки.

О проблемах на пешеходном мосту стало известно утром в пятницу. Переправа была перекрыта сигнальными лентами. Ремонт планируют завершить только к утру субботы, 4 декабря. Петербуржцев попросили не рисковать и обходить мост стороной.

Пострадали от коммунальной аварии не только прохожие, но и другие люди. Дело в том, что в зоне работ оказались 14 зданий. В «Теплосети» отметили, что пустить тепло в эти дома возможно по резервной схеме, однако все зависит от управляющей компании.

«Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя. Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», — указали в компании.

Это уже не первая проблема в Петербурге, которая доставляет множество хлопот жителям города. Многие петербуржцы жалуются на безответственное отношение властей, которые плохо справляются с уборкой снега, выпавшего в последние дни в городе. Они обвинили губернатора Александра Беглова в несерьезном выполнении своих обязанностей.

Ранее политолог Иван Аркатов заявлял, что несмотря на делегирование обязанностей подчиненным, градоначальник должен лично отвечать за состояние города зимой. По его мнению, власти Москвы демонстрируют совершенно другой подход к делу: на фоне столицы зимний Петербург явно проигрывает.