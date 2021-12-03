Ответная высылка американских дипломатов из России вызвала неожиданно бурный резонанс в международном сообществе. Читатели болгарского издания «Факти» выразили недовольство политикой Белого дома в отношении европейских стран и встали на сторону Москвы.

Очередной раунд устроенной Вашингтоном «дипломатической перестрелки» с Россией обернулся громким скандалом в Софии. Простые болгары решили не оставаться в стороне и жестко «прошлись» по антидипломатическим способам Госдепа навязывать другим государствам свою волю. Вне зависимости от того, как власти США отреагируют на высылку американских дипломатов, в Кремле поступили абсолютно правильно, подчеркнули читатели «Факти».

«Зуб за зуб! Что посеешь, то и пожнешь! Каждый раз США или Запад затевают грязную игру против России и получают равнозначный ответ… Россия никогда не проявляет агрессию первая, как всегда, она не начинает войны, она их заканчивает!» — написал пользователь Факт.

«Когда же наступит счастливый день и мы вышлем ковбоев из Болгарии!» — выступил с предложением к властям европейской республики Гост 2.

Некоторые пользователи решили, что обмен высылками дипломатов — это хороший повод для шутки. Один из пользователей отреагировал на новость анекдотом, отражающим, по его мнению, суть конфликта двух держав.

«Племя Какатуту съело американского посла. Белый дом возмутился. Вождь племени отправил США ноту: "Съешьте и вы нашего посла. Не будем портить отношения из-за такой ерунды"», — посмеялся в комментариях некто Реалист.

Ранее в СМИ просочилась информация о том, что президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин могут встретиться уже в ближайшем будущем. По данным издания «Коммерсант», беседа на высшем уровне ожидается 7 декабря.