«Держитесь подальше от России». Почему Норвегия послала сигнал НАТО

Новое правительство Норвегии призвало союзников по НАТО держаться подальше от российских границ. По словам министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт, сейчас Осло заинтересовано в улучшении отношений с Россией на севере, а потому хочет позаботиться об обороне этих районов самостоятельно.

«Для Норвегии важно военное присутствие в близлежащих к нам районах. Но, по нашему мнению, будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами — с помощью норвежских самолетов и фрегатов. Для нас это очень важно», — указала Хюитфельдт в интервью газете VG.

Министр добавила, что планирует обсудить этот вопрос с Великобританией и США, поскольку власти «должны защищать интересы Норвегии». При этом она подчеркнула, что правительство намерено улучшить отношения с Москвой и уже провело соответствующие переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым.

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«Важно поддерживать баланс между политикой сдерживания посредством отпугивания и политикой умиротворения. И мы полностью зависим от гарантий безопасности, которые нам дает НАТО», — резюмировала Хюитфельдт.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин расценил заявление норвежского МИДа как «существенный сигнал» для коллективного Запада. По его словам, тем самым Осло хочет «мягко, но настойчиво» показать важность независимости государств Северной Европы, входящих в Альянс.

«В Норвегии понимают, что если НАТО вмешается и начнет генерировать агрессивную активность против России на их территории, то это вызовет обратную реакцию. Норвежцам это абсолютно не надо, поскольку они десятилетиями жили во взаимоотношениях с РФ. Да, они периодически создавали истерию вокруг наших подлодок, но не настолько, чтобы будоражить российского медведя», — заявил Кошкин «Политике Сегодня».

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При этом позиция Норвегии лишний раз подтвердила, что сегодня НАТО крайне разобщено в своих политических, военных и технических устремлениях, констатировал эксперт. Турция вопреки запретам США приобретает у России зенитный ракетный комплекс С-400, а Венгрия наперекор указаниям из Брюсселя заключает долгосрочное соглашение с «Газпромом».

«Мы видим довольно разновекторные направления в самих странах-участницах НАТО. И Вашингтон это прекрасно понимает, потому и старается постоянно подтянуть узду, наброшенную на европейские государства», — рассуждает политолог.

По мнению Кошкина, серьезные трещины в броне Североатлантического альянса появились еще при 45-м президенте США Дональде Трампе (стоял во главе Белого дома с 2017 по 2020). Его преемник Джо Байден пообещал, что Вашингтон вернется «за стол управления», однако затем создал оборонный альянс AUKUS с Австралией и Великобританией за спиной у Франции.

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«Париж серьезно разочаровался в этом решении, назвав его ударом в спину. Я уже не говорю о том, что [президент Франции Эммануэль] Макрон до этого говорил о том, что мозг НАТО умер. Поэтому в Норвегии просят Альянс не вмешиваться в их внутренние дела и не диктовать, какие отношения им следует выстраивать с РФ. Ведь залог успешного развития государств зависит от взаимовыгодных отношений между ними», — резюмировал собеседник издания.

В конце октября Сергей Лавров провел двусторонние переговоры с норвежской коллегой Анникен Хюитфельдт, на которых стороны выразили надежду на дальнейшее сотрудничество двух государств независимо от их политических разногласий. Российский министр поблагодарил Хюитфельдт за прием и назвал поразительным то, как Норвегия чтит память советских солдат, погибших в стране в годы Второй мировой войны.