Никита Джигурда рассказал, что тормозило карьеру Градского в СССР

Известный актер и певец Никита Джигурда вспомнил, как много лет назад пересекался с покойным композитором Александром Градским в Юрмале. Также он поделился своим мнением о возможной причине, мешавшей развитию карьеры артиста в СССР.

По мнению Никиты Джигурды, скончавшийся Александр Градский был по-настоящему талантливым и гениальным исполнителем. Также он отметил бескомпромиссность композитора и его упрямый характер. По мнению певца, именно эти качества в свое время создавали серьезные препятствия для развития его популярности в годы советской власти.

«В советские годы он фактически пошел на подвиг, исполнив песню "Как молоды мы были" в такой манере, в какой тогда никто не пел в СССР. Он знал западную музыку, которая в то время у нас была запрещена. Саша был алмазом, и если бы он тогда смог пойти на компромисс, то его бы раскрутили так, что он бы был круче Кобзона и Лещенко, вместе взятых», — поделился Никита Джигурда с изданием «Собеседник».

Александра Градского не стало 28 ноября. Он умер в возрасте 72 лет. Церемония прощания с музыкантом прошла в театре «Градский Холл». Могила артиста находится на Ваганьковском кладбище.