Форвард «Зенита» Азмун прокомментировал информацию об уходе из клуба

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун отреагировал на появление в СМИ информации о переходе в один из зарубежных клубов.

Сердар Азмун не планирует уходить из «Зенита» во французский «Лион» или другой иностранный клуб в зимнее трансферной окно. Об этом иранский форвард сине-бело-голубых рассказал в интервью клубной пресс-службе. Азмун признался, что готов дальше «делать свою работу» и радовать болельщиков «Зенита».

«Много слухов о моем уходе из "Зенита"? Понятно, что любой футболист хочет прогрессировать, играть в топовых лигах. Но я никогда не говорил, что не хочу оставаться здесь», — подчеркнул нападающий.

Контракт Азмуна с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. Иранский форвард является самым результативным легионером в истории клуба из Северной столицы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего нападающего в 25 миллионов евро.