«Прогресс, однако». Пушков высмеял переход Чикаго на гендерно-нейтральные туалеты

Борьба за гендерное равенство в США вышла на новый уровень. С начала декабря во всех государственных школах Чикаго детей перестали разделять по половому признаку. Опасаясь обидеть чувства сторонников ЛГБТ-идеологии и подрастающих трансгендеров, с дверей туалетов убрали таблички с привычными схематическими изображениями «мальчика» и «девочки», заменив их вывесками «Boys +» и «Girls +».

По данным портала Oplndia News, гендерно-нейтральными стали также туалеты для персонала.

ICYMI: We’re requiring all schools to adopt new signage to make our restrooms more inclusive. This is a big step forward for gender equity for our students and staff. pic.twitter.com/4JPBdd1jQy — CPS - Chicago Public Schools (@ChiPubSchools) November 30, 2021

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале иронично назвал это событие «историческим прорывом» Чикаго.

«Единственное "достижение" Чикаго за последние годы. Иначе город был только лидером по черной преступности, стрельбе и убийствам. Зато теперь Чикаго еще и в числе лидеров по гендерно-нейтральным туалетам. Прогресс, однако», – написал член Совфеда.

К слову, излишняя толерантность к представителям ЛГБТ-сообщества процветает не только в Чикаго. В Нью-Йорке, к примеру, официально зарегистрирован 31 пол, а с 2016 года некоторые американские школы приглашают на уроки трансвеститов в рамках специального проекта «Час историй трансвеститов».