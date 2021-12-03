Минцифры сообщило об автоматическом переоформлении на год сертификатов перенесших COVID-19

Срок действия сертификатов о перенесенном коронавирусе, которые россияне загрузили на портал «Госуслуги», автоматически продляется на один год, сообщило Минцифры.

Сертификаты россиян, которые переболели COVID-19 и загрузили данные об этом на портал «Госуслуг» в свои личные кабинеты, теперь продляют срок своего действия. Длительность действия документов увеличивается на один год.

Всего в России зарегистрировано более 9 миллионов случаев COVID-19. SARS-CoV-2 представляет собой опасное заболевание, которое обычно сопровождается острым инфекционным процессом в верхних дыхательных путях. Болезнь может протекать с развитием пневмонии и дыхательной недостаточности, что является угрожающими жизни осложнениями.