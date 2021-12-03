Переговоры Путина и Байдена могут состояться 7 декабря в режиме видеоконференции

Президент России Владимир Путин и его коллега из США Джо Байден могут провести переговоры 7 декабря. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники.

Переговоры лидеров, вероятно, будут проходить в формате видеоконференции. Отмечается, что окончательная дата проведения мероприятия пока не согласована. Кроме того, темы, которые будут обсуждать президенты России и Соединенных Штатов, также неизвестны.

Стоит отметить, что первая очная встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве. Итогом переговоров стало совместное заявление по контролю над стратегическим вооружением. Тогда российский лидер назвал встречу «предметной».