Журналист Буссе заявил об «угрозе» для Европы из-за согласия ФРГ на «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» якобы представляет угрозу для европейских стран. Такое мнение выразил обозреватель Николас Буссе в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Автор назвал газопровод «стратегической ошибкой» Германии. По его словам, Берлин своими действиями якобы помог Москве «установить мину под стабильность и безопасность Европы».

«Американских сенаторов и других партнеров Германии не радует, что ФРГ получает дополнительные доходы за счет сотрудничества со страной, которая постоянно подкладывает мины под стабильность и безопасность Европы», — сказано в статье.

Ранее официальный представитель Правительства Германии Ульрике Деммер напомнила, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом. По ее словам, позиция Берлина остается неизменной в этом вопросе.