Смольный продолжает игнорировать тысячи жалоб горожан на проблемы со снегом

Петербургские чиновники оставили без внимания почти две тысячи жалоб горожан на проблемы со снегом, ответ получили лишь 96 жителей Северной столицы.

Петербуржцы столкнулись с сильным снегопадом. Ненастье продолжается с начала недели, более 2 тысяч человек уже подали жалобы на грязь, гололедицу и сугробы. Петербургские власти рассмотрели всего 90 обращений, все остальные остались без ответа.

Снегопад накрыл Северную столицу в понедельник, 29 ноября. Улицы города погрязли под снежными сугробами. Многие петербуржцы пожаловались на то, что из-за плохих дорожно-транспортных условий даже не могут добраться до работы, передает издание «Мойка78».

Ранее политолог Иван Аркатов заявлял, что, несмотря на делегирование обязанностей подчиненным, градоначальник должен лично отвечать за состояние города зимой. Ведь еще в октябре Беглов убеждал горожан, что Северная столица к зиме якобы готова. По мнению политолога, власти Москвы демонстрируют совершенно другой подход к делу: на фоне столицы зимний Петербург явно проигрывает.