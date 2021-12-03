Пользователи Facebook назвали милой фотографию Лаврова и песца на саммите ОБСЕ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Официальный представитель ведомства Мария Захарова опубликовала фотографию с мероприятия в соцсетях.

На снимке изображен Лавров, который внимательно рассматривает документы. Однако многие пользователи обратили внимание на картину позади министра. На стене в этот момент висело изображение песца, который прилег на снег.

«В комнате переговоров партнеров ждали двое: Лавров и песец», — подписала фото Захарова.

Соответствующее изображение появилось на странице Захаровой в Facebook. Запись привела в восторг комментаторов. Пользователи Сети назвали фотографию милой.

«Песец внимательно следит за министром», — написал один из пользователей.

«Хочется сказать обоим: мимими», — добавил другой комментатор.

«Кадр тянет на приз в фотоконкурсе!» — восхитились в комментариях под записью.

«Если у Лаврова песец позади, то у кого-то впереди! Символично!» — считают пользователи.

Ранее на сайте МИД России опубликовали итоги переговоров Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме. Стороны обсудили реализацию Минских соглашений со стороны Украины. Кроме того, Лавров призвал не втягивать Киев в геополитические игры США.