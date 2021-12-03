Врач Коробка назвал противников вакцинации от COVID-19 безответственными людьми

Люди, которые выступают против вакцинации от коронавируса, безответственные. Такое заявление сделал главный врач Ростовской областной клинической больницы (РОКБ) Вячеслав Коробка.

Темпы прививочной кампании в России нужно увеличивать. Осенью минувшего года в госпитале для пациентов с COVID-19 РОКБ одновременно могли находиться 250 человек, рассказал Коробка. После запуска прививочной кампании этот показатель снизился до 108. Вместе с тем вакцинацию в РОКБ прошли около 90% работников, отметил врач.

Именно противники прививок виноваты в трудностях с получением медицинской помощи по неинфекционным профилям и введении обязательной вакцинации против COVID-19. Коробка назвал антипрививочников безответственными людьми.

Вакцинация защищает от тяжелого течения коронавируса и снижает риск смерти, в то время как сама болезнь грозит опасными последствиями. Например, инфекция может спровоцировать утечку спинномозговой жидкости, передает телеканал «360».