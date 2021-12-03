Попова сообщила, что человек с COVID-19 может быть заразным более 100 дней

Человек с коронавирусной инфекцией может быт заразен более 100 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Инкубационный период для коронавируса длится в течение двух недель. Распространять заболевание человек может во время болезни и некоторое время после излечения. Зафиксированы случаи, когда вирус выделялся в течение 80 дней, теперь срок может растянуться до сотни.

«Сегодняшняя практика это показывает, и, конечно же, в таком случае ни один врач не выпишет человека из больничного листа, если он продолжает быть источником опасности и выделяет вирус», — сообщила Анна Попова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Инкубационный период отражает временной отрезок, от заражения до проявления болезни. Попова отметила необходимость своевременно обратиться к врачу и исключить любые контакты на этом этапе.

Глава Роспотребнадзора рассказала, что коронавирус становится сезонным заболеванием, передает телеканал «360». Подъем заболеваемости наблюдался и прогнозировался с середины сентября.